Посол Антонов: действия Вашингтона по санкциям не объясняются здравым смыслом

Ограничения против России хаотичны и алогичны, считает посол.

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Санкции США против России хаотичны, алогичны и не объясняются здравым смыслом. Об этом заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. По словам дипломата, у ограничений одна задача - зацепить и уколоть.

«И неважно, что урон от таких действий куда больше для государств Запада, чем для России», - цитирует РИА Новости слова посла.

Напомним, накануне стало известно, что США расширили антироссийские санкции. Так, например, под ограничения попали конструктор Александра Захарова, участвовавший в разработке беспилотников «Ланцет».

Также санкции коснулись АФК «Система», Научно-технического центра «Газпром нефти», СПБ Биржи, МГТУ им. Баумана, ряда российских банков и других субъектов.