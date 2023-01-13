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Бастрыкин назвал число потерпевших от преступлений украинских боевиков на Донбассе

Максим Крюков
03:28 13.01.2023
Глава Следственного комитета России добавил, что уголовное преследование осуществляется в отношении 665 лиц.
Бастрыкин назвал число потерпевших от преступлений украинских боевиков на Донбассе
© Фото: Сергей Аверин, РИА Новости
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Более 120 тысяч жителей Донбасса признаны потерпевшими от преступных действий вооруженных формирований украинских националистов с 2014 года. Об этом заявил председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин.

«По расследуемым делам признаны потерпевшими более 120 тыс. жителей Донбасса. Уголовное преследование осуществляется в отношении 665 лиц. Вынесено постановлений о привлечении в качестве обвиняемых в отношении 390 лиц, из них 178 очно», - сказал он в беседе с «Российской газетой».

По его словам, среди фигурантов значатся 115 человек, занимавшие руководящие должности в Минобороны Украины. Заочно арестованы 132 обвиняемых.

Кроме того, глава ведомства отметил, что к настоящему моменту сотрудники СК РФ завершили расследование по 138 уголовным делам о применении украинскими боевиками запрещенных средств и методов ведения боевых действий, а также жестоком обращении с мирными гражданами и военнопленными.

Также Александр Бастрыкин сообщил, что СК РФ сформировал резерв из 500 человек для работы в новых регионах России. Указ президента РФ Владимира Путина об увеличении штатной численности сотрудников Следственного комитета вступил в силу 1 января. В ведомстве отметили, что данная мера позволит укомплектовать подразделения в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

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