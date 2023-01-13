СК РФ сформировал резерв из 500 человек для работы в новых регионах России

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что ведомство сформировало резерв из пятисот человек для обеспечения работы в новых регионах Российской Федерации. Первого января вступил в силу указ президента РФ Владимира Путина об увеличении штатной численности сотрудников Следственного комитета.

В органе поясняли, что данная мера позволит укомплектовать подразделения в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях.

«В соответствии с указом президента РФ Следственному комитету выделена дополнительная штатная численность. Утверждены структуры и штаты следственных управлений на указанных территориях в размере 853 единиц. На данный момент проводится их укомплектование. Для этого уже сформирован резерв из 500 человек», - сказал Бастрыкин в интервью «Российской газете».

Он добавил, что по уголовным делам о преступлениях боевиков киевского режима признаны потерпевшими более 120 тысяч жителей Донбасса, отметив, что уголовное преследование осуществляется в отношении 665 лиц. В отношении 390 человек вынесены постановления о привлечении их в качестве обвиняемых, из них - 178 очно.

Ранее пресс-служба Следственного комитета России сообщила, что несколько тысяч убитых мирных жителей нашли в Мариуполе после отхода из него вооруженных формирований украинских националистов. Как отметили в ведомстве, в апреле на оставленных радикалами позициях были найдены тела 51 мирного жителя.