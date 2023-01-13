В стране и мире В стране и мире В стране и мире

СК РФ сформировал резерв из 500 человек для работы в новых регионах России

Максим Крюков
01:48 13.01.2023
Указ президента РФ Владимира Путина об увеличении штатной численности сотрудников Следственного комитета вступил в силу 1 января.
СК РФ сформировал резерв из 500 человек для работы в новых регионах России
© Фото: Zamir Usmanov, Global Look Press
Читайте нас на:

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что ведомство сформировало резерв из пятисот человек для обеспечения работы в новых регионах Российской Федерации. Первого января вступил в силу указ президента РФ Владимира Путина об увеличении штатной численности сотрудников Следственного комитета.

В органе поясняли, что данная мера позволит укомплектовать подразделения в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях.

«В соответствии с указом президента РФ Следственному комитету выделена дополнительная штатная численность. Утверждены структуры и штаты следственных управлений на указанных территориях в размере 853 единиц. На данный момент проводится их укомплектование. Для этого уже сформирован резерв из 500 человек», - сказал Бастрыкин в интервью «Российской газете».

Он добавил, что по уголовным делам о преступлениях боевиков киевского режима признаны потерпевшими более 120 тысяч жителей Донбасса, отметив, что уголовное преследование осуществляется в отношении 665 лиц. В отношении 390 человек вынесены постановления о привлечении их в качестве обвиняемых, из них - 178 очно.

Ранее пресс-служба Следственного комитета России сообщила, что несколько тысяч убитых мирных жителей нашли в Мариуполе после отхода из него вооруженных формирований украинских националистов. Как отметили в ведомстве, в апреле на оставленных радикалами позициях были найдены тела 51 мирного жителя.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
20:45 В стране и мире
В Роспотребнадзоре признали уязвимость привитых и переболевших COVID-19 перед штаммом «кракен»
18:11 В стране и мире
В Раду внесено постановление о лишении Медведчука мандата
17:57 В стране и мире
Минобороны Германии пообещало Украине 40 БМП Marder до апреля 2023 года
17:38 В стране и мире
Захарова высказалась о поддержке Турцией «мирной формулы» Зеленского
18:23 В стране и мире
Видео
В конгрессе заявили, что Байден украл секретные бумаги и спрятал их в своем кабинете
Популярное
Шойгу назначил начальника Генштаба Валерия Герасимова командующим Объединенной группировкой войск
Видео
«Дурака валяете»: Путин раскритиковал Мантурова за работу по заказам на самолеты
Видео
Пассажир показал видео из самолета в Якутии, у которого на высоте открылась дверь
Принц Гарри признался в убийстве 25 человек на военной службе в Афганистане
Врач на суде заявил, что у Саакашвили быстро прогрессирующая деменция
Видео
«Я так и знал!»: крики готовившего теракт украинского мигранта попали на видео
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.