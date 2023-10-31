CPJ: 31 журналист погиб в ходе эскалации палестино-израильского конфликта

Восемь работников СМИ получили ранения, еще девять пропали без вести или задержаны.

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В конфликте между Израилем и ХАМАС с 7 октября погиб 31 журналист, сообщает RT со ссылкой на данные Комитета по защите журналистов CPJ.

В числе погибших - 26 палестинцев, четверо израильтян и один ливанец. Восемь работников СМИ получили ранения, еще девять пропали без вести или задержаны.

Комитет расследует все сообщения о журналистах, убитых, раненых, задержанных или пропавших без вести во время войны, включая тех, кто пострадал в результате распространения боевых действий на соседний Ливан. По состоянию на 30 октября предварительное расследование CPJ показало, что по меньшей мере 31 журналист был среди убитых с обеих сторон.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила информационным агентствам Reuters и Agence France Press, что не может гарантировать безопасность журналистов, работающих в секторе Газа, после того как те запросили гарантии, что их журналисты не станут объектом израильских ударов, сообщило Reuters.

Журналисты в Газе сталкиваются с особенно высоким риском, пытаясь освещать конфликт перед лицом наземного нападения Израиля на город Газа, разрушительных израильских авиаударов, нарушений связи и обширных отключений электроэнергии, говорится в сообщении комитета.

Ранее телеканал Al Jazeera сообщил, что количество погибших в секторе Газа превысило 8 300, среди них почти 3,5 тысячи детей.