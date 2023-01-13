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Мошенники похитили несколько миллионов долларов со счета Усэйна Болта

Максим Крюков
02:46 13.01.2023
Пропажу денежных средств 8-кратного олимпийского чемпиона со счета в ямайской инвестиционной компании обнаружили 11 января.
Мошенники похитили несколько миллионов долларов со счета Усэйна Болта
© Фото: Christophe Morin, via www.imago-images.de, Global Look Press
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Ямайский легкоатлет Усэйн Болт, на счету которого восемь золотых медалей Олимпийских игр и одиннадцать побед на чемпионатах мира, стал жертвой мошенников. Об этом пишет газета Jamaica Gleaner, ссылаясь на заявление менеджера бегуна Ньюджента Уокера.

По данным издания, действующий мировой рекордсмен в беге на 100 и 200 метров, а также в эстафете 4×100 метров в составе национальной сборной, потерял несколько миллионов долларов.

Сообщается, что денежные средства пропали со счета «Молниеносного» в ямайской инвестиционной компании Stocks and Securities Limited. Пропажу обнаружили 11 января. О том, на какую сумму оценен ущерб, не уточняется. По факту совершенного преступления начато расследование.

«Были предприняты все необходимые шаги, чтобы разобраться в данной ситуации. Болт сотрудничал с этой компанией на протяжении десяти лет, его портфолио на данный момент пересматривается», - добавил менеджер спортсмена.

В мошеннической схеме может быть замешан один из бывших сотрудников Stocks and Securities Limited, передает источник.

Ранее юрист перечислил самые популярные способы телефонного и онлайн-мошенничества. Злоумышленники звонят из-за границы и постоянно изобретают новые способы обмана доверчивых россиян.

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