В стране и мире Мошенники похитили несколько миллионов долларов со счета Усэйна Болта Максим Крюков Пропажу денежных средств 8-кратного олимпийского чемпиона со счета в ямайской инвестиционной компании обнаружили 11 января. © Фото: Christophe Morin, via www.imago-images.de, Global Look Press Читайте нас на: Ямайский легкоатлет Усэйн Болт, на счету которого восемь золотых медалей Олимпийских игр и одиннадцать побед на чемпионатах мира, стал жертвой мошенников. Об этом пишет газета Jamaica Gleaner, ссылаясь на заявление менеджера бегуна Ньюджента Уокера. По данным издания, действующий мировой рекордсмен в беге на 100 и 200 метров, а также в эстафете 4×100 метров в составе национальной сборной, потерял несколько миллионов долларов. Сообщается, что денежные средства пропали со счета «Молниеносного» в ямайской инвестиционной компании Stocks and Securities Limited. Пропажу обнаружили 11 января. О том, на какую сумму оценен ущерб, не уточняется. По факту совершенного преступления начато расследование. «Были предприняты все необходимые шаги, чтобы разобраться в данной ситуации. Болт сотрудничал с этой компанией на протяжении десяти лет, его портфолио на данный момент пересматривается», - добавил менеджер спортсмена. В мошеннической схеме может быть замешан один из бывших сотрудников Stocks and Securities Limited, передает источник. Ранее юрист перечислил самые популярные способы телефонного и онлайн-мошенничества. Злоумышленники звонят из-за границы и постоянно изобретают новые способы обмана доверчивых россиян. Экспертное мнение и аналитика