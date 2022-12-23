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Власти Мелитополя сообщили о взрыве в центре города

Елизавета Потейчук
12:25 23.12.2022
По предварительной информации, был взорван автомобиль.
Власти Мелитополя сообщили о взрыве в центре города
© Фото: ФСБ РФ, РИА Новости
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В центре города Мелитополь в Запорожской области прогремел взрыв. Об этом сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. По предварительным данным, был взорван автомобиль.

«По предварительной информации, в 12.13 в центре города на входе в парк Горького был взорван автомобиль», - написал Рогов у себя в Telegram.

При этом сведений о пострадавших не приводится.

Ранее в результате удара националистов по Мелитополю из РСЗО HIMARS погибли два человека. Кроме того, еще два человека получили ранения.

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