Гондурас отозвал своего посла из Израиля для консультаций

В МИД Гондураса сообщили, что решение связано с нарушением израильской стороной международного гуманитарного права в секторе Газа.

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Власти Гондураса объявили о решении отозвать своего посла из Израиля для консультаций. Об этом сообщило издание The Jerusalem Post со ссылкой на Министерство иностранных дел Гондураса.

В качестве причины было названо нарушение Израилем «международного гуманитарного права в секторе Газа».

Накануне своего посла из Израиля отозвало Королевство Бахрейн в знак поддержки палестинского народа, вместе с этим были приостановлены экономические отношения между двумя странами. В королевстве также указали на несоблюдение Израилем международного гуманитарного права.