Бахрейн отозвал посла в Израиле и прекратил экономические отношения со страной
Парламент Бахрейна отзывает своего посла из Израиля и приостанавливает со страной экономические отношения на фоне палестино-израильского конфликта.
«Палата депутатов подтверждает, что посол Израиля в Бахрейне покинул королевство, а Бахрейн принял решение вернуть в страну посла королевства в Израиле. Экономические отношения с Израилем прекращены», - приводит RT заявление Палаты депутатов Бахрейна.
Подобная мера была принята в знак поддержки палестинского народа и обеспечения его прав, а также в качестве призыва к действиям, которые сохранили бы жизни мирного населения сектора Газа. Также в Бахрейне подчеркнули несоблюдение израильской стороной международного гуманитарного права на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке.
К данному моменту своих послов также отозвали из Израиля власти Иордании, Кубы и Колумбии. Эти страны выразили свою приверженность делу прекращения боевых действий в зоне конфликта.