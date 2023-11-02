Бахрейн отозвал посла в Израиле и прекратил экономические отношения со страной

Бахрейн выразил свою позицию, заключающуюся в поддержке палестинского народа и его прав.

© Фото: Panoramic, Keystone Press Agency, Global Look Press

Парламент Бахрейна отзывает своего посла из Израиля и приостанавливает со страной экономические отношения на фоне палестино-израильского конфликта.

«Палата депутатов подтверждает, что посол Израиля в Бахрейне покинул королевство, а Бахрейн принял решение вернуть в страну посла королевства в Израиле. Экономические отношения с Израилем прекращены», - приводит RT заявление Палаты депутатов Бахрейна.

Подобная мера была принята в знак поддержки палестинского народа и обеспечения его прав, а также в качестве призыва к действиям, которые сохранили бы жизни мирного населения сектора Газа. Также в Бахрейне подчеркнули несоблюдение израильской стороной международного гуманитарного права на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

К данному моменту своих послов также отозвали из Израиля власти Иордании, Кубы и Колумбии. Эти страны выразили свою приверженность делу прекращения боевых действий в зоне конфликта.