ЦАХАЛ заявил о ликвидации командира противотанковых частей ХАМАС

Представители Армии обороны Израиля уверены, что именно А’Сар отвечал за работу подразделений противотанковой борьбы и лично руководил ими во время боевых столкновений с израильскими солдатами.

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Армия обороны Израиля заявила, что Мухаммед А’Сар, который руководил противотанковыми подразделениями, уничтожен в результате авиаудара. Сообщение об этом опубликовано в Telegram-канале ЦАХАЛ.

«Истребитель ЦАХАЛ нанес удар по Мухаммеду А'Сару, руководителю подразделения противотанковых ракет ХАМАС в секторе Газа», — написали представители израильской армии.

Представители Армии обороны Израиля уверены, что именно А’Сар отвечал за работу подразделений противотанковой борьбы и лично руководил ими во время боевых столкновений с израильскими солдатами. Кроме того, израильская сторона считает А’Сара причастным к ракетным ударам по гражданскому населению.

Двумя днями ранее ЦАХАЛ заявили об уничтожении четырех видных деятелей палестинского движения ХАМАС, среди которых был и предыдущий командир противотанковых подразделений ХАМАС Мохаммад Сафади.