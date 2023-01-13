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Минтруда РФ проиндексирует более 40 соцвыплат с 1 февраля

Ян Брацкий
21:58 13.01.2023
Индексация социальных выплат в России в 2023 году пройдет по уровню фактической инфляции - на 11,9%.
Минтруда РФ проиндексирует более 40 соцвыплат с 1 февраля
© Фото: Александр Кряжев, РИА Новости
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Более 40 социальных выплат, пособий и компенсаций будут проиндексированы с 1 февраля. Об этом сообщили в Министерстве труда и социальной защиты РФ. Некоторые выплаты планируется повысить на 11,9%. В настоящее время проект соответствующего постановления находится на стадии общественного обсуждения.

«В общей сложности планируется проиндексировать свыше 40 различных выплат, пособий и компенсаций. Так, на 11,9 % будет увеличен размер целого ряда выплат: единовременного пособия при рождении ребенка, ежемесячного пособия по уходу за ребёнком, материнского капитала, ежемесячной денежной выплаты ветеранам, ежемесячной страховой выплаты и других мер социальной поддержки», - заявил министр труда и соцзащиты РФ Антон Котяков, чьи слова цитирует сайт ведомства.

Таким образом, размер маткапитала за первого ребенка в семье увеличится почти до 587 тысяч рублей, за второго – до 775 тысяч. Коэффициент индексации выплат устанавливается ежегодно с 1 февраля. В наступившем 2023 году этот коэффициент составил 1,119.

Ранее доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская рассказала о новых мерах поддержки населения, которые вступят в законную силу с первого дня нового 2023 года. Так, в начале года будут проиндексированы страховые пенсии неработающих пенсионеров на 4,8%, а для семей с детьми до 17 лет и беременных женщин будет введено универсальное пособие.

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