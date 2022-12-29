Страховые пенсии, маткапитал, пособия: какие соцвыплаты изменятся в 2023 году

Доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская назвала социальные выплаты, размер которых будет изменен в следующем году.

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Уже 1 января 2023 года вступят в силу основные меры по поддержке населения, однако некоторые начнут действовать позже. Об этом рассказала доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская.

В начале года будут проиндексированы страховые пенсии неработающих пенсионеров на 4,8 процента, а для семей с детьми до 17 лет и беременных женщин будет введено универсальное пособие, ориентированное именно на нуждающихся и привязанное к доходу семьи и наличию у нее имущества. Помимо этого, с 1 января пособия по больничным и некоторые другие выплаты смогут получать исполнители по договорам гражданско-правового характера (ГПХ).

С 1 февраля следующего года размер материнского капитала за первого ребенка будет увеличен до 524,5 тысячи рублей. При рождении второго ребенка семья будет получать 168,6 тысячи рублей, либо 693,1 тысячи рублей в случае, если средства за первого не были получены. Кроме того, как сказала эксперт в интервью агентству «Прайм», вырастет и единовременная выплата при рождении ребенка, размер минимального пособия по уходу за ребенком до полутора лет, а также изменятся размеры пособий, которые получают женщины, находясь в декретном отпуске.

А с 1 апреля на 3,3 процента увеличатся социальные и государственные пенсии.

Ранее в Государственной думе напомнили россиянам, какие законы вступают в силу в новом году. В частности, будут повышены минимальный размер оплаты труда и прожиточный минимум, кроме того, будут увеличены максимальные размеры выплат на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством.