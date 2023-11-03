Белый дом: США сокращают помощь Украине из-за истощения средств бюджета
В Белом доме признали сокращение объемов военной помощи киевскому режиму из-за истощения выделенных американским Конгрессом бюджетных средств на поддержку Украины. Об этом сообщила пресс-секретарь администрации президента США Карин Жан-Пьер, выступая перед журналистами.
«Мы начинаем передавать Украине меньшие пакеты военного имущества из наличия Пентагона, чтобы растянуть наши возможности поддерживать Украину на максимально долгий срок», - цитируют РИА Новости представителя Белого дома.
Карин Жан-Пьер также напомнила о важности одобрения заявки президента Джо Байдена на выделение дополнительных 60 миллиардов долларов для продолжения финансирования Киева и демонстрации своей поддержки.
Ранее стало известно об одобрении в палате представителей США законопроекта о помощи Израилю без упоминания Украины, несмотря на то что администрация Байдена предлагала оформить общий пакет помощи, где планировалось выделить 61,4 млрд долларов Киеву, 14,3 млрд - Тель-Авиву.