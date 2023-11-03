В стране и мире США объявили о выделении военной помощи Киеву на $125 млн Ян Брацкий В новом пакете помощи ВСУ получат боеприпасы, средства для борьбы с дронами и теплую одежду. © Фото: Christoph Soeder dpa Global Look Press Читайте нас на: Госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о выделении Киеву очередного пакета военной помощи объемом примерно $125 млн. Речь о поставках из арсеналов Пентагона, говорится на сайте Госдепа. Украинские националисты получат боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS и зенитных ракетных комплексов NASAMS, артиллерийские снаряды, ПТРК, средства борьбы с беспилотниками и теплое обмундирование. Блинкен подчеркнул, что официальный Вашингтон продолжит поддерживать Киев оружием и всем необходимым так долго, как это понадобится. Ранее МИД России направил ноту США и их союзникам, в которой указал на недопустимость вооружения киевского режима. Вооружая Украину страны НАТО «играют с огнем», предупредили на Смоленской площади. Экспертное мнение и аналитика