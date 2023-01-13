CAS отклонил апелляции российских клубов на решение FIFA о контрактах легионеров

Международная федерация футбола продлила разрешение на одностороннюю приостановку контрактов легионерами в РПЛ до июня 2023 года.

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Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляции российских футбольных клубов на решение FIFA о приостановке действующих контрактов легионерами в одностороннем порядке. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Решение Международной федерации футбола пытались опротестовать московские «Динамо», «Локомотив», ЦСКА, петербургский «Зенит», а также клубы «Сочи», «Краснодар», «Ростов» и «Рубин».

Двадцать восьмого февраля прошлого года российские клубы и национальная сборная были отстранены от международных соревнований. Из-за этого сборной под руководством Валерия Карпина пришлось пропустить финал отборочного тура на чемпионат мира по футболу в Катаре.

Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) опубликовал мотивировочную часть решения по апелляциям РФС на отстранение сборных и клубов от международных соревнований. Как говорится на сайте организации, большинство членов комиссии сочли это решение разумным и соразмерным.