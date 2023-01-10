В CAS окончательно отклонили апелляции РФС по поводу отстранения сборной от международных турниров

Ранее в Олимпийском комитете России заявили об отсутствии предпосылок к продлению истекающих в отношении российских спортсменов санкций.

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Спортивный арбитражный суд (CAS) опубликовал на своем официальном сайте мотивировочную часть решения по апелляциям Российского футбольного союза на отстранение сборных и клубов РФ от международных соревнований.

«Большинство членов комиссии считает, что в чрезвычайных и беспрецедентных обстоятельствах, с которыми столкнулась Международная федерация футбола, обжалуемое решение было разумным, соразмерным и, возможно, необходимым для обеспечения безопасности, надежности и упорядоченности международных футбольных мероприятий», - говорится в документе.

Совместное заявление об отстранении российских футболистов от международных стартов FIFA и UEFA опубликовали в феврале. В решении было сказано о неопределенных сроках отстранения. В связи с этим, сборную России исключили из числа участников стыковых матчей за право выхода на чемпионат мира по футболу в Катаре.

Ранее глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил об отсутствии предпосылок к продлению истекающих санкций Спортивного арбитражного суда (CAS) против спортсменов из России. Со слов спортивного чиновника, Россия в любой момент готова вернуться в спортивную борьбу.