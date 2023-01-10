В CAS окончательно отклонили апелляции РФС по поводу отстранения сборной от международных турниров
Спортивный арбитражный суд (CAS) опубликовал на своем официальном сайте мотивировочную часть решения по апелляциям Российского футбольного союза на отстранение сборных и клубов РФ от международных соревнований.
«Большинство членов комиссии считает, что в чрезвычайных и беспрецедентных обстоятельствах, с которыми столкнулась Международная федерация футбола, обжалуемое решение было разумным, соразмерным и, возможно, необходимым для обеспечения безопасности, надежности и упорядоченности международных футбольных мероприятий», - говорится в документе.
Совместное заявление об отстранении российских футболистов от международных стартов FIFA и UEFA опубликовали в феврале. В решении было сказано о неопределенных сроках отстранения. В связи с этим, сборную России исключили из числа участников стыковых матчей за право выхода на чемпионат мира по футболу в Катаре.
Ранее глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил об отсутствии предпосылок к продлению истекающих санкций Спортивного арбитражного суда (CAS) против спортсменов из России. Со слов спортивного чиновника, Россия в любой момент готова вернуться в спортивную борьбу.