Посол РФ: «Хезболла» уже может искать военное решение своих проблем с Израилем

Конфликт между Ливаном и Израилем может начаться в любой момент, если дипломатический путь зайдет в тупик, заявил Александр Рудаков.

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Посол России в Ливане Александр Рудаков в эксклюзивном интервью «Звезде» рассказал о вероятности возникновения полномасштабного конфликта между Ливаном и Израилем.

Дипломат напомнил, что история ливано-израильских отношений переживала минимум два вторжения израильтян. Вопрос урегулирования территориальных споров и сейчас остается нерешенным, а сегодняшняя напряженность на границе между двумя странами только осложняет ситуацию.

«Теоретическая вероятность того, что рано или поздно это может перерасти из дипломатического и политического процесса в военный, всегда существует. Если не могут добиться результатов за столом переговоров, то, естественно, начинают задумываться об иных механизмах, которые бы привели к желаемым результатам», - сказал он.

По словам Рудакова, если из ежедневных обменов ударами между подразделениями «Хезболлы» и Армии обороны Израиля «что-то пойдет не так и начнется увеличение той площади покрытия ударов», то можно ожидать эскалации конфликта «из-за того, что он сам по себе начнет расширяться».