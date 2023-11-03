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Путин объяснил начало СВО нападением на Россию

Ян Брацкий
17:17 03.11.2023
Президент напомнил, что Донбасс является исторической территорией и там проживают люди, которые всегда считали себя частью нашей страны.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Пресс-служба президента РФ
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У России не было выбора, когда принималось решение о начале специальной военной операции на Украине, потому что на нас уже напали. Таким мнением на встрече с представителями Общественной палаты поделился президент Владимир Путин.

«Перед тем как принять решение расчехлить автомат, нужно подумать: а можно ли без этого обойтись? Нет, к сожалению, этого нельзя было сделать. Почему? Потому что на нас уже напали», - констатировал президент.

Путин напомнил, что на исторических территориях проживают русские люди, которые всегда считали себя частью нашей страны, и все последующие события это доказали.

В ходе беседы президент также напомнил, что в Крыму Россия защищала людей от нацистской мрази и по-другому поступить было нельзя.

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