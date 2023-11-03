Путин объяснил действия России в Крыму защитой людей от нацистской мрази

По мнению главы государства, России в Крыму не оставили иного выбора, кроме как встать на защиту людей.

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Россия в Крыму не могла действовать иначе, людей необходимо было защитить от нацистов. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с членами Общественной палаты. Своими действиями украинские власти не оставили Москве иного выбора, подчеркнул глава государства.

«Надо было людей защищать от нацистской мрази... Нас просто поставили перед выбором, в рамках которого мы не могли сделать ничего другого, кроме как встать на защиту людей. То же самое произошло потом в Донбассе и в Новороссии», - напомнил Путин.

При этом, уточнил глава государства, событий в Крыму можно было бы избежать, если бы отношения с братской Украиной складывались нормально и доброжелательно. Если бы не было государственного переворота, а к русским людям, языку и культуре относились нормально, уточнил Путин.