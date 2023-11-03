Путин заявил, что Россия превращается из «бензоколонки» в самодостаточную страну

После становления самодостаточной России мировое сообщество будет стремиться к совместному сотрудничеству в международных организациях.

© Фото: Пресс-служба президента РФ

Россия превращается из экономики с типом «бензоколонка» в самодостаточную страну с развитым перерабатывающим производством, заявил президент России Владимир Путин в рамках итогового форума «Сообщество» в Москве.

«Когда мы перестаем, как нам когда-то говорили, тыкали пальцем, что мы "бензоколонка", а не экономика, вот когда все это меняется, когда мы становимся самодостаточными, тогда будет меньше желающих исключать нас из каких-то организаций», - сказал президент.

Он обратил внимание на то, что России необходимо сосредоточиться на внутренней повестке, заниматься дальнейшим развитием и ростом страны, «укрепляться внутриполитически», тогда в мировом сообществе захотят совместно работать на полях различных международных организаций.

В ходе своего выступления на форуме Путин также напомнил, что в составе Российской империи не было никакой Украины, а все «южнорусские» земли были переданы в состав Украины при образовании СССР.