Владимир Путин сказал, что, когда Украина пришла в Россию сотни лет назад, она состояла всего лишь из трех областей.

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Президент России Владимир Путин напомнил, что в составе Российской империи не было никакой Украины.

Он напомнил, что все «южнорусские» земли были переданы в состав Украины при образовании СССР, в то время как сама Украина пришла в Россию всего лишь с тремя областями.

Путин напомнил, что Украина пришла в Россию из состава Речи Посполитой добровольно. При этом при создании СССР была создана огромная Украина, за счет русских земель.

Владимир Путин подчеркнул, что РФ смирилась с таким положением вещей, но Украина начала искоренять все русское с этих земель. При этом объявили русских «некоренным населением», и это в городах, основанных Екатериной Великой, не имевших никакого отношения к Украине.

Также Путин заявил, что те, кто раньше призывал к военному поражению России, теперь запели по-другому.