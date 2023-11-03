Советник Мелони ушел в отставку после звонка российских пранкеров

По словам премьер-министра Италии Джорджи Мелони, в ситуации с российскими пранкерами был проявлен поверхностный подход.

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Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила об отставке ее дипломатического советника Франческо Марии Тало после ее разговора с российскими пранкерами. По словам главы кабмина, к ситуации со скандальным звонком не подошли должным образом.

«Сегодня утром мой советник Тало подал в отставку. Имел место поверхностный подход», - приводит РИА Новости слова Мелони.

Накануне предшественник Мелони на посту премьер-министра Италии Джузеппе Конте назвал ее разговор с пранкерами «провалом планетарного масштаба». Со слов Конте было неприятно узнать, что протоколы правительственной безопасности можно обойти и взломать таким вопиющим способом.

Напомним, российские пранкеры Вован и Лексус дозвонились до Джорджи Мелони, представившись африканскими чиновниками высокого ранга. В беседе с ними Мелони признала провал украинского контрнаступления и констатировала усталость от конфликта.