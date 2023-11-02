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В Италии назвали «провалом планетарного масштаба» разговор Мелони с пранкерами

Максим Крюков
10:31 02.11.2023
По словам экс-премьера Италии Джузеппе Конте, в разговоре с Вованом и Лексусом Джорджа Мелони «раскрыла правду, которую никогда не говорила итальянцам».
В Италии назвали «провалом планетарного масштаба» разговор Мелони с пранкерами
© Фото: Mauro Scrobogna, Keystone Press Agency, Global Look Press
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Телефонный разговор премьер-министра Италии Джорджи Мелони с российскими пранкерами Вованом и Лексусом, которые представились высокопоставленными африканскими чиновниками, является «провалом планетарного масштаба». Об этом заявил Джузеппе Конте, который возглавлял итальянский кабмин с 2018 по 2021 год.

Напомним, в беседе Мелони признала, что украинское контрнаступление не принесло коренных изменений, но при этом у Запада появилась усталость от конфликта. Все понимают, что конфликт может продлиться долгие годы, если не попытаться найти решение, отметила премьер-министр.

Со слов Конте, было «неприятно узнать, что протоколы безопасности правительства можно обойти и взломать таким вопиющим способом».

«Еще более неприемлемо было обнаружить, что наша премьер говорит о российско-украинском конфликте и описывает его в выражениях, абсолютно противоположных тем, которые она использовала на днях в парламенте», - сказал политик в видеоролике, который был опубликован в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ).

Председатель «Движения пяти звезд» добавил, что Мелони дает итальянцам совершенно иное описание ситуации на Украине, отметив, что действующий премьер страны признает, что не видит другого решения кризиса, кроме переговоров. Кроме того, лидер оппозиционного движения заявил, что в разговоре с пранкерами она «раскрыла правду, которую никогда не говорила итальянцам».

* Деятельность компании Meta Platforms Inc. по реализации социальных сетей Facebook и Instagram признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации.

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