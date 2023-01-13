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Длинная рука артиллерии: как работает 152-мм САУ «Акация» в зоне спецоперации

Андрей Лазарев
16:07 13.01.2023
В работе артиллеристов важны как умение быстро замаскировать свое орудие, так и меткая стрельба. И конечно, навык быстрой смены позиций, чтобы враг не смог подловить САУ и накрыть ее саму своим артогнем.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Корреспондент «Звезды» Андрей Лазарев работает в зоне специальной военной операции. Самоходные артиллерийские установки «Акация» громят украинских боевиков. 

«Зимой, в отсутствие зелени, артиллеристы уделяют особое внимание маскировке. Пользуются в основном подручными средствами. Срубают ветки и укрывают ими установку», - прокомментировал корреспондент. 

Главное - это меткость стрельбы, точность корректировки и умение быстро покинуть позицию после нанесения удара, чтобы противник не мог отыграться в ходе контрбатарейной борьбы. 

Ранее «Звезда» показала, как российские гаубицы «Мста-СМ2» Западного военного округа уничтожили закрытые огневые позиции украинской артиллерии.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов 

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