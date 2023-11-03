Армия Герой РФ Федоров заявил, что горд за личный состав, проявивший отвагу в зоне СВО Полковник Роман Федоров также признался, что гордится получением награды из рук министра обороны РФ Сергея Шойгу. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Командир мотострелковой бригады полковник Роман Федоров заявил, что гордится за личный состав, проявивший мужество и беззаветную отвагу в зоне специальной военной операции. Ранее сообщалось, что в Национальном центре управления обороной министр обороны РФ Сергей Шойгу вручил госнаграды военным, проявившим мужество и героизм в зоне военной операции по защите Донбасса. «Я горд, что получил высшую награду своего государства из рук министра обороны РФ. И еще большая гордость берет за мой личный состав, моих гвардейцев, которые, проявляя мужество, беззаветную отвагу и массовый героизм, выполнили задачу», - сказал Федоров. Под командованием Федорова были грамотно выставлены инженерные заграждения и огневые засады. С их помощью удалось отразить более 20 украинских атак. Украинская сторона потеряла 12 танков, шесть иностранных БМП, две САУ, 11 автомобилей и 10 беспилотников. Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика