На территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей открылся 150-й офис ПСБ

За короткий период банк развернул широкую сеть присутствия: более 150 точек продаж, включая новые офисы, предоставляют бесперебойное обслуживание в 72 населенных пунктах.

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Промсвязьбанк - первый российский банк, который запустил комплексное обслуживание населения и бизнеса Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей, - открыл 150-й офис на территории этих регионов.

За короткий период банк развернул широкую сеть присутствия: более 150 точек продаж, включая новые офисы, предоставляют бесперебойное обслуживание в 72 населенных пунктах, предоставляя жителям и бизнесу доступ к развитой финансовой инфраструктуре системно значимой кредитной организации и оказывая содействие социально-экономическому развитию регионов.

Среди услуг, которые предоставляет банк, - открытие текущих, накопительных счетов и депозитов, оформление банковских карт, проведение оплаты услуг поставщиков, развитие ежедневного банкинга для клиентов и пр., а также удобная банковская инфраструктура: сеть банкоматов и платежных терминалов в точках продаж на территории республик и областей.

ПСБ продолжит и дальше расширять сеть отделений на территории регионов и поэтапно дополнит набор предоставляемых населению и бизнесу продуктов и услуг.