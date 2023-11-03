СК РФ показал, как выглядит аэропорт Махачкалы после беспорядков

© Видео: СК РФ © Фото: СК РФ

Следственный комитет России показал видео разрушений в аэропорту Махачкалы, которые воздушная гавань получила после массовых беспорядков, произошедших 29 октября.

По данным СК, ущерб от событий того вечера составил сотни миллионов рублей. Однако это не окончательная сумма - продолжаются экспертизы.

Следователи допросили по данному делу десятки лиц, которые присутствовали там во время произошедшего. Удалось установить свыше 20 подозреваемых, которые активно участвовали в беспорядках.

Напомним, в минувшее воскресенье в Махачкале местные жители окружили аэропорт Уйташ и прорвались на летное поле после того, как приземлился борт из Тель-Авива. Утверждалось, что они пытались найти среди прибывших израильтян.