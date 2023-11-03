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Блогера-миллионника Аяза Шабутдинова задержали в Москве

Анна Назайкина
12:29 03.11.2023
Как утверждается, молодой человек был задержан в съемных апартаментах.
Блогера-миллионника Аяза Шабутдинова задержали в Москве
© Фото: yesyesyes, VK
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Блогер Аяз Шабутдинов задержан в Москве по подозрению в мошенничестве, передает «360», ссылаясь на источник.

Как утверждается, молодой человек прибыл в столицу, из аэропорта он отправился в апартаменты, где и был задержан сотрудниками Главного управления экономической безопасности вместе с ФСБ.

У блогера огромная аудитория, в частности, в Instagram* (экстремистская соцсеть, запрещена в РФ) на него подписаны 1,9 миллиона пользователей соцсети.

На своей странице Шабутдинов называет себя основателем «лучшей в стране бизнес-школы нового поколения», обещает научить людей «мышлению миллиардера» и много зарабатывать.

* Деятельность компании Meta Platforms Inc. по реализации социальных сетей Facebook и Instagram признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации.

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