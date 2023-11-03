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Посол РФ в Ливане: Запад может спровоцировать войну на Ближнем Востоке

Андрей Аркадьев
16:00 03.11.2023
Посол РФ в Ливане Александр Рудаков также высказал опасения, что в случае сценария региональной войны может начаться война глобальная.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Региональную войну на Ближнем Востоке может спровоцировать военный контингент западных стран. Его цель - подавить любое недовольство происходящими ужасами в секторе Газа со стороны арабских стран, считает посол РФ в Ливане Александр Рудаков.

«Присутствие здесь большой военной группировки западных стран, безусловно, будет означать одно: что в случае открытия каких-либо дополнительных точек сопротивления со стороны арабских стран против Израиля будет жестко и жестоко подавляться вот этой группировкой по этим странам. Здесь уже можно говорить о том, начало региональной войны с участием западной коалиции», - сказал он «Звезде».

Рудаков напомнил о военном вмешательстве сил международной коалиции в гражданскую войну в Ливии и печальных последствиях интервенции стран НАТО.

«Региональная война... может ли она перерасти в глобальную? Не хотелось бы об этом думать и даже представлять, но это все будет зависеть от принятия политических решений руководством тех стран, которые направили сюда этот огромный военизированный кулак», - добавил Рудаков.

Посол также рассказал о вероятности возникновения полномасштабного конфликта между Ливаном и Израилем. По его словам, конфликт может начаться в любой момент, если дипломатический путь зайдет в тупик.

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