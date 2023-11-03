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Путин: те, кто призывал к военному поражению России, теперь «по-другому поют»

Ян Брацкий
15:34 03.11.2023
Президент Владимир Путин заявил, что попытки Запада отказаться от российских энергоносителей привели к падению ведущих экономик ЕС.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Чем сильнее в военно-техническом плане будет Россия, тем меньше будет желания исключить Москву из каких-либо международных союзов. Об этом президент Владимир Путин заявил на встрече с членами Общественной палаты РФ.

«Поисключали нас, от чего-то отказались, от наших энергоносителей отказались, и что? У нас в этом году рост ВВП составит 2,8, а то и 3%, а в ведущих экономиках Европы минус», - заверил Путин.

То же самое касается планов победить Россию на поле боя, напомнил глава государства.

«Теперь по-другому поют, по-другому говорят. Это не значит, что мы должны быть агрессивными, мы должны быть во всех смыслах суверенными и независимыми», - уточнил президент.

По его мнению, это означает, что экономика и реальное производство должны быть тесно связаны с мировым хозяйством, но при этом оставаться мощными и независимыми.

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