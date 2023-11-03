Эксперт Ведерников назвал слова Орбана о России и Украине элементом шантажа ЕС

© Фото: Christoph Soeder, dpa, Global Look Press

Внешняя политика премьер-министра Венгрии Виктора Орбана напоминает игру на двух фронтах. Таким мнением со «Звездой» поделился ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Михаил Ведерников. Своими заявлениями премьер пытает выбить из Брюсселя финансирование.

«Венгрия находится в незавидном положении. План помощи стране до сих пор не был одобрен. Орбан делает все, чтобы каким-то образом принудить брюссельских чиновников к выделению этих денег. Таким образом, можно рассматривать его заявления как инструмент шантажа», - заявил Ведерников.

Сюда же можно отнести слова о возможном выходе Венгрии из Евросоюза, добавил эксперт. Подобная риторика, по его мнению, направлена на внешнюю аудиторию.

«А с другой стороны, слова Орбана направлены на внутреннего потребителя - избирателя, который спрашивает, почему эти деньги не дошли до Будапешта? Таким образом, Виктор Орбан играет на двух фронтах. Он пытается убедить своих коллег по ЕС в том, что Будапешт заслуживает финансирования, а с другой стороны, Орбан заверяет избирателя, что готов биться за его интересы на европейской арене», - уточнил ведущий научный сотрудник Института Европы РАН.

Ранее Виктор Орбан заявил о провале планов Евросоюза относительно Украины. По мнению Орбана, их суть сводилась к проигрышу Москвы и смене руководства России. Также венгерский премьер заявил о необходимости создания новой системы безопасности, которая была бы приемлема и для России, и для Украины.