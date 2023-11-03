Орбан назвал стратегию ЕС по Украине провальной

Премьер Венгрии отметил, что Европе нужна новая система безопасности, приемлемая и для России, и для Украины.

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План Евросоюза касательно Украины оказался провальным. Об этом на саммите Организации тюркских государств в Астане сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

«Они думают, что Украина победит, а Россия проиграет, после этого в России сменится руководство и они будут вести переговоры уже с новым руководством России. Это провальный план», - заявил Орбан.

Также премьер отметил, что Европа нуждается в новой системе безопасности, которая будет приемлема и для России, и для Украины.

Ранее советник премьер-министра Венгрии Балаж Орбан также подчеркивал, что прежде чем финансировать Украину, нужно разработать новую стратегию, основанную на мирных переговорах и прекращении огня.