Обвиняемым грозит штраф от 10 до 30 тысяч рублей, сообщил юрист.

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Российские суды впервые рассмотрят дела в отношении физлиц-иноагентов по статье 19.7.5-4 КоАП.

Первые административные дела возбуждены в отношении бизнесмена Михаила Ходорковского*, журналиста Евгения Киселева* и шахматиста Гарри Каспарова*, которые одними из первых были включены в реестр физлиц-иноагентов.

«Первые дела по новой статье 19.7.5-4 КоАП - Нарушение обязанностей физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента - переданы в суды Москвы. Статья введена 24 февраля 2022 года», - написал в своем Telegram-канале юрист Павел Чиков.

Первые дела возбуждены за неуказание лицами статуса иноагента, их рассмотрят в начале декабря в Мещанском, Тверском и Хамовническом судах Москвы. Обвиняемым грозит штраф от 10 до 30 тысяч рублей, сообщил юрист.

Ранее Министерство юстиции Российской Федерации включило еще шесть человек в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента. В этом списке оказались экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, адвокат Илья Новиков, а также Виталий Колин, Анна Монгайт, Александра Гармажапова и Федор Телин*.

* Физические лица, выполняющие функции иноагентов в России.