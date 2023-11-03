Армия Израиля уничтожила ряд туннелей ХАМАС в секторе Газа

В ходе специального рейда туннели ХАМАС были начинены взрывчаткой и взорваны.

© Видео: Israel Defense Forces, Telegram © Фото: Israel Defense Forces, Telegram

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о проведении специального рейда по выявлению и уничтожению ряда туннелей палестинского движения ХАМАС в секторе Газа. Об этом заявили в пресс-службе ЦАХАЛ.

«Войска вскрыли шахты туннелей, начинили их взрывчаткой и обезвредили туннели», - говорится в сообщении.

Уточняется, что ЦАХАЛ ведет операции внутри палестинского анклава сектор Газа. Сухопутные подразделения израильской армии действовали при поддержке саперного батальона и бронетанкового корпуса.

Сегодня войска Израиля вошли в крупнейший город анклава Газу и ведут там ближние бои с ХАМАС. Представитель ЦАХАЛ заявил, что сейчас преимуществом обладают израильские военные.