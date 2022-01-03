Треугольный НЛО обнаружили в небе над США

Американский исследователь НЛО опубликовал видео с треугольным объектом, который появился в небе над американским штатом Огайо в новогоднюю ночь. Блогер опубликовал видео на одном из форумов, пользователи которого предположили, что НЛО обладает «функциями маскировки».

«Это единый объект. У него есть четыре светящихся части - одна в центре и три по углам. Полагаю, это части кабины или двигатели», - цитирует издание Daily Star слова исследователя НЛО Скотта Уоринга.

В октябре в небе над Кемеровской областью заметили неопознанный летающий объект. Его наблюдали в Беловском районе, Ленинске-Кузнецком и Мариинске. Пользователи Сети сообщают, что видели объект и в других регионах, например в Барнауле.