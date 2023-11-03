Минобороны сообщило о пятнадцати групповых ударах по противнику за неделю

Удалось уничтожить ангары подготовки к вылету украинский авиатехники, места производства БПЛА и безэкипажных катеров, а также группы иностранных наемников и инструкторов.

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Минобороны России сообщило о нанесении по противнику пятнадцати групповых ударов за неделю.

Удары были нанесены с 28 октября по 3 ноября. В их ходе испоьзовалось высокоточное оружие и беспилотные летательные аппараты. Целями стали склады ракетно-артиллерийского вооружения, места хранения вооружения и военной техники, а также пункты временной дислокации противника.

В российском оборонном ведомстве заявили, что в результате удалось уничтожить группы иностранных инструкторов и наемников, ангары, где готовилась к вылету украинская авиатехнику, а также места производства БПЛА и безэкипажных катеров.

Также МО РФ сообщило, что только за 1 ноября в плен сдалось пятнадцать украинских боевиков. Все они отказались участвовать в очередном «мясном штурме», куда их посылало командование ВСУ.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.