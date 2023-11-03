МО РФ: только за 1 ноября в российский плен сдалось 15 украинских боевиков

В Минобороны России уточнили, что сдавшиеся отказались выполнять приказы командования ВСУ и гибнуть в ходе очередного «мясного штурма».

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От очередного «мясного штурма» отказались сразу 15 украинских военнослужащих - и это только за 1 ноября. Об этом сообщает Минобороны России.

За неделю в добровольном порядке сдались в плен российским бойцам 28 украинцев, добавили в оборонном ведомстве.

«Только за 1 ноября текущего года одному из подразделений группировки войск Восток добровольно сдалось пятнадцать украинских военнослужащих, отказавшихся выполнять приказы своего командования и гибнуть в ходе очередного "мясного штурма"», - говорится в сообщении.

Кроме того, за неделю украинская сторона потеряла десять самолетов и вертолет. По данным ведомства, российские военные уничтожили пять украинских истребителей МиГ-29, три Су-27, один штурмовик Су-25, один учебно-боевой самолет L-39, а также вертолет Ми-8.

Также перехвачены четыре оперативно-тактические ракеты ATACMS, три корректируемые авиабомбы JDAM, три противорадарные ракеты HARM, 51 снаряд, выпущенный с помощью американской РСЗО HIMARS и 274 беспилотника.

В сводке о проведении спецоперации говорится о 15 групповых ударах, которые были нанесены по противнику за неделю. В ходе ударов российские военные применили высокоточное оружие и беспилотники.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.