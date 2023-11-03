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Суд в Краснодаре арестовал экс-футболиста Бугаева по делу о наркотиках

Анна Назайкина
14:14 03.11.2023
По данным следствия, 28 октября полицейские нашли у него почти 485 граммов метилэфедрона.
© Видео: opskuban, Telegram © Фото: opskuban, Telegram
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Экс-футболиста сборной РФ Алексея Бугаева, у которого ранее обнаружили почти полкилограмма мефедрона, отправили под стражу до конца 2023 года, то есть до 31 декабря. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба судов Кубани.

Ранее следствие обратилось в краснодарский суд с просьбой избрать Бугаеву соответствующую меру пресечению. Против мужчины возбуждено дело по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ.

«Суд ходатайство удовлетворил, избрав в отношении Бугаева меру пресечения в виде заключения под стражу. Срок меры - до 31.12.2023», - говорится в сообщении.

По данным следствия, 28 октября во время личного досмотра полицейские нашли у мужчины вещество, которое содержало в своем составе почти 485 граммов метилэфедрона.

Утверждается, что бывший спортсмен купил и хранил его, чтобы впоследствии продавать другим.

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