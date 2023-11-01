В стране и мире Изъятие наркотиков у экс-футболиста сборной России Бугаева показали на видео Ян Брацкий По версии правоохранителей, задержанный забрал наркотики из тайника для последующей продажи в Сочи. © Видео: ГУ МВД России по Краснодарскому краю © Фото: ГУ МВД России по Краснодарскому краю Читайте нас на: Опубликовано видео личного досмотра экс-футболиста сборной России Алексея Бугаева сотрудниками полиции в Краснодаре. В результате досмотра у мужчины изъяли полкилограмма наркотиков. «Полицейские заметили подозрительного прохожего, при личном досмотре которого в его верхней одежде обнаружили сверток с порошкообразным веществом», - рассказала замначальника пресс-службы ГУ МВД по Краснодарскому краю Юлия Самсончик. Экспертиза установила, что в карманах Бугаева находился метилэфердрон общей массой около 500 граммов. «Установлено, что 42-летний житель Москвы забрал наркотик из тайниковой закладки для последующего сбыта в Сочи, где он временно проживает у родственников», - уточнила Самсончик. Злоумышленник задержан, в его отношении возбуждено уголовное дело. Алексей Бугаев известен поклонникам московских «Торпедо» и «Локомотива», также он успел поиграть за «Томь». Последней командой Бугаева стал «Краснодар». Экспертное мнение и аналитика