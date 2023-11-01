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Изъятие наркотиков у экс-футболиста сборной России Бугаева показали на видео

Ян Брацкий
15:29 01.11.2023
По версии правоохранителей, задержанный забрал наркотики из тайника для последующей продажи в Сочи.
© Видео: ГУ МВД России по Краснодарскому краю © Фото: ГУ МВД России по Краснодарскому краю
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Опубликовано видео личного досмотра экс-футболиста сборной России Алексея Бугаева сотрудниками полиции в Краснодаре. В результате досмотра у мужчины изъяли полкилограмма наркотиков.

«Полицейские заметили подозрительного прохожего, при личном досмотре которого в его верхней одежде обнаружили сверток с порошкообразным веществом», - рассказала замначальника пресс-службы ГУ МВД по Краснодарскому краю Юлия Самсончик.

Экспертиза установила, что в карманах Бугаева находился метилэфердрон общей массой около 500 граммов.

«Установлено, что 42-летний житель Москвы забрал наркотик из тайниковой закладки для последующего сбыта в Сочи, где он временно проживает у родственников», - уточнила Самсончик.

Злоумышленник задержан, в его отношении возбуждено уголовное дело. Алексей Бугаев известен поклонникам московских «Торпедо» и «Локомотива», также он успел поиграть за «Томь». Последней командой Бугаева стал «Краснодар».

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