Изъятие наркотиков у экс-футболиста сборной России Бугаева показали на видео
Опубликовано видео личного досмотра экс-футболиста сборной России Алексея Бугаева сотрудниками полиции в Краснодаре. В результате досмотра у мужчины изъяли полкилограмма наркотиков.
«Полицейские заметили подозрительного прохожего, при личном досмотре которого в его верхней одежде обнаружили сверток с порошкообразным веществом», - рассказала замначальника пресс-службы ГУ МВД по Краснодарскому краю Юлия Самсончик.
Экспертиза установила, что в карманах Бугаева находился метилэфердрон общей массой около 500 граммов.
«Установлено, что 42-летний житель Москвы забрал наркотик из тайниковой закладки для последующего сбыта в Сочи, где он временно проживает у родственников», - уточнила Самсончик.
Злоумышленник задержан, в его отношении возбуждено уголовное дело. Алексей Бугаев известен поклонникам московских «Торпедо» и «Локомотива», также он успел поиграть за «Томь». Последней командой Бугаева стал «Краснодар».