Армия В МО РФ заявили об уничтожении складов с боеприпасами украинских боевиков в Запорожье и ДНР Один из уничтоженных российскими войсками складов принадлежал 107-й реактивной артбригаде украинских боевиков, а другой - 46-й аэромобильной бригаде противника. © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда» Читайте нас на: В Минобороны России заявили об уничтожении вражеских складов с боеприпасами. Об этом сообщил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков. «В районе города Запорожье и в районе населенного пункта Ясногорка Донецкой Народной Республики уничтожены два склада боеприпасов 107-й реактивной артиллерийской бригады и 46-й аэромобильной бригады ВСУ. Еще два склада ракетно-артиллерийского вооружения 28-й и 65-й механизированных бригад ВСУ, а также ангар с вооружением и военной техникой 108-й бригады территориальной обороны поражены в районах населенных пунктов Константиновка Донецкой Народной Республики, Новоивановка и Орехов Запорожской области», - заметил Конашенков. Экспертное мнение и аналитика