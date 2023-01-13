Япония сбросит 1 млн тонн воды с «Фукусимы» в Тихий океан

Данное решение, впервые озвученное два года назад, вызвало беспокойство Китая и Южной Кореи.

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Миллион тон загрязненной воды с атомной электростанции «Фукусима-1» будет сброшено в Тихий океан в 2023 году. Об этом заявил глава оператора станции японской энергетической компании ТЕРСО Томоаки Кобаякава.

Решение переместить в океан слаборадиоактивную воду, впервые озвученное два года назад, вызвало беспокойство у стран, которые соседствуют с Японией в Тихоокеанском регионе - Китая и Южной Кореи. Однако, по словам Кобаякавы, сотрудники компании намерены закончить строительство туннеля, по которому будет производится сброс, раньше установленного срока.

«Правительство установило разброс (срока) с весны до лета. Мы это понимаем, но считаем, что наша роль - обеспечить работу и продвижение строительства, ориентируясь на весну», - цитирует его РИА Новости.

Авария на АЭС «Фукусима-1» произошла 11 марта 2011 года в результате сильного землетрясения и последовавшего за ним цунами. Ей был присвоен наивысший, седьмой, уровень по Международной шкале ядерных событий (INES).

Ранее агентство Kyodo писало том, что Япония планирует укреплять свое сотрудничество с США в ядерной сфере. По итогам встречи между министром промышленности страны Ясутоси Нисимуры с американским министром энергетики Дженнифер Грэнхольм было сделано заявление, что государства намерены совместно конструировать ядерные реакторы новых поколений.