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Kyodo: США и Япония готовят новые совместные ядерные разработки

Семен Лавров
08:16 10.01.2023
Данное решение было озвучено представителем японской стороны после переговоров министров промышленности и энергетики двух стран.
Kyodo: США и Япония готовят новые совместные ядерные разработки
© Фото: White House, Flickr.com, GlobalLookPress
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Вашингтон и Токио намерены укреплять двухстороннее сотрудничество в разработках в сфере ядерной энергетики. Об этом заявил министр промышленности Японии Ясутоси Нисимура по итогам встречи с американским министром энергетики Дженнифер Грэнхольм.

«Мы изучим возможности сотрудничества, чтобы в полной мере использовать существующие реакторы и создать более прочные цепочки поставок»,— цитирует его агентство Kyodo.

Таким образом страны намерены совместно разрабатывать и конструировать ядерные реакторы новых поколений. Кроме этого, они планируют укрепить сотрудничество в сфере поставок сжиженного природного газа (СПГ) и других энергетических вопросах.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко заявил о невозможности подписания мирного договора с Японией из-за ее антироссийского курса. Отвечая на вопросы журналистов, он также назвал занимаемую Токио позицию откровенно недружественной.

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