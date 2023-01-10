Kyodo: США и Япония готовят новые совместные ядерные разработки
Вашингтон и Токио намерены укреплять двухстороннее сотрудничество в разработках в сфере ядерной энергетики. Об этом заявил министр промышленности Японии Ясутоси Нисимура по итогам встречи с американским министром энергетики Дженнифер Грэнхольм.
«Мы изучим возможности сотрудничества, чтобы в полной мере использовать существующие реакторы и создать более прочные цепочки поставок»,— цитирует его агентство Kyodo.
Таким образом страны намерены совместно разрабатывать и конструировать ядерные реакторы новых поколений. Кроме этого, они планируют укрепить сотрудничество в сфере поставок сжиженного природного газа (СПГ) и других энергетических вопросах.
Ранее заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко заявил о невозможности подписания мирного договора с Японией из-за ее антироссийского курса. Отвечая на вопросы журналистов, он также назвал занимаемую Токио позицию откровенно недружественной.