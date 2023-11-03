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Песков о Пугачевой: любой добропорядочный россиянин свободно возвращается в РФ

Анна Назайкина
13:21 03.11.2023
Родственники лиц, которые в РФ признаны иностранными агентами, - это не имя нарицательное, подчеркнул он.
Песков о Пугачевой: любой добропорядочный россиянин свободно возвращается в РФ
© Фото: Илья Питалев, РИА Новости
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В Кремле прокомментировали сообщения о том, что народная артистка СССР Алла Пугачева вернулась в Россию.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подчеркнул, что граждане нашей страны могут выезжать и свободно возвращаться на родину.

«Российские граждане выезжают в другие страны, работают там, возвращаются обратно, потом уезжают опять, это постоянный процесс... Естественно, любой российский гражданин, добропорядочный, законопослушный... он всегда свободно возвращается на свою родину», - сказал Песков.

Кроме того, отвечая на соответствующий вопрос журналистов, он отметил, что родственники лиц, которые в РФ признаны иностранными агентами, - это не имя нарицательное.

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