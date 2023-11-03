В стране и мире Песков о Пугачевой: любой добропорядочный россиянин свободно возвращается в РФ Анна Назайкина Родственники лиц, которые в РФ признаны иностранными агентами, - это не имя нарицательное, подчеркнул он. © Фото: Илья Питалев, РИА Новости Читайте нас на: В Кремле прокомментировали сообщения о том, что народная артистка СССР Алла Пугачева вернулась в Россию. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подчеркнул, что граждане нашей страны могут выезжать и свободно возвращаться на родину. «Российские граждане выезжают в другие страны, работают там, возвращаются обратно, потом уезжают опять, это постоянный процесс... Естественно, любой российский гражданин, добропорядочный, законопослушный... он всегда свободно возвращается на свою родину», - сказал Песков. Кроме того, отвечая на соответствующий вопрос журналистов, он отметил, что родственники лиц, которые в РФ признаны иностранными агентами, - это не имя нарицательное. Экспертное мнение и аналитика