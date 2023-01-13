В стране и мире Путин возложил красные розы к гробу Рахимова Анна Назайкина Церемония прощания с государственным деятелем проходит в Уфе. © Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда» Читайте нас на: С первым президентом Башкирии Муртазой Рахимовым простился российский лидер Владимир Путин. Глава государства возложил к его гробу букет красных роз. Президент России ранее прибыл в Уфу, где проходит церемония прощания с государственным деятелем. Тысячи людей пришли в государственный концертный зал «Башкортостан», чтобы проститься с Рахимовым. О том, что первый президент Башкирии умер, стало известно в минувшую среду, 11 января. Действующий глава республики Радий Хабиров заявил, что не стало «великого сына» народа Башкирии. Экспертное мнение и аналитика