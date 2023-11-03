Кабмин Израиля принял решение о разрыве связей с сектором Газа

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Военно-политический кабинет Израиля принял решение прекратить все контакты с сектором Газа и запретить палестинцам из анклава работать на своей территории. Об этом сообщила канцелярия премьера Биньямина Нетаньяху, передает РИА Новости.

Тель-Авив прекратит финансирование через Палестинскую национальную администрацию (ПНА). Из денежных переводов палестинской автономии будут вычтены все средства, предназначенные для сектора Газа. Кроме того, по закону вычитаются средства, выплачиваемые «террористам и их семьям».

Палестинские рабочие, которые находились в Израиле в день начала войны, будут возвращены в Газу.

Ранее представитель армии Израиля заявил о полном окружении города Газа. Нетаньяху заявлял, что ЦАХАЛ перешел к третьей фазе операции против ХАМАС - расширению наземной операции.