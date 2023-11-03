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Политолог Марков: США спонсируют Киев в рамках принятой концепции Stand behind

Максим Крюков
12:50 03.11.2023
Киев стал идеальным вариантом в концепции Вашингтона «Стоять сзади», считает директор Института политических исследований.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: imago stock&people, Global Look Press
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Вашингтон не выделяет помощь киевскому режиму, а финансирует свою прокси-армию, которая воюет в интересах США. Об этом в разговоре со «Звездой» заявил политолог, директор Института политических исследований Сергей Марков.

«Ни цента помощи Украине со стороны США не было, потому что это не помощь Украине, а финансирование американцами своей прокси-армии, которая воюет в интересах США. Эта армия состоит из украинских рабов. Соответствует это полной концепции, принятой США более 10 лет назад, называется она Stand behind - "Стоять сзади". То есть воевать нужно не американскими солдатами, жизнями, а солдатами других государств. И вот на Украине они нашли идеальный вариант», - сказал эксперт.

По словам Маркова, если Киеву не будет выделен большой пакет военной помощи - а президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден хочет, чтобы Украине направили 61 млрд долларов и только 14 млрд долларов армии Израиля, - в таком случае американская администрация «наверняка найдет другие варианты, как профинансировать украинскую армию».

«Потому что это армия не народа Украины, воюющая в интересах народа Украины, это армия Пентагона, воюющая в интересах США», - отметил собеседник телеканала.

Марков считает, что эти средства пойдут на поставку систем ПВО, «поскольку Залужный просит деньги на то, чтобы переломить господство армии России в воздухе». Он добавил, что деньги также будут выделены для передачи F-16 и систем вооружения, которые могут быть использованы на истребителях в качестве платформы. Политолог подчеркнул, что «это самый главный смысл F-16, потому что не все ракеты и бомбы западного производства можно подвесить к советским самолетам Су и МиГ», которые применяют украинские боевики.

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