Путин: посеять семена вражды в России нельзя, потому что мы - единый народ

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Президент России Владимир Путин заявил, что попытки посеять внутри страны семена вражды обречены на провал. Залогом этого выступает то, что мы - единый народ, связанный общей историей.

«Все попытки посеять между нами семена вражды, недоверия и ксенофобии, любые провокации и агрессивные действия, направленные против России, обречены на провал. Потому что мы - единый народ, связанный общей историей, братскими узами дружбы и взаимопонимания», - говорится в приветствии президента к участникам форума «Народы России».

Путин назвал ключевой задачей обеспечение согласия внутри страны, укрепление культуры и традиционных ценностей. Он подчеркнул важность задействования в этой масштабной работе потенциала научных, общественных и религиозных организаций.

Ранее Владимир Путин создал Национальный центр исторической памяти при президенте России.