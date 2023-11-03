Путин: посеять семена вражды в России нельзя, потому что мы - единый народ
Президент России Владимир Путин заявил, что попытки посеять внутри страны семена вражды обречены на провал. Залогом этого выступает то, что мы - единый народ, связанный общей историей.
«Все попытки посеять между нами семена вражды, недоверия и ксенофобии, любые провокации и агрессивные действия, направленные против России, обречены на провал. Потому что мы - единый народ, связанный общей историей, братскими узами дружбы и взаимопонимания», - говорится в приветствии президента к участникам форума «Народы России».
Путин назвал ключевой задачей обеспечение согласия внутри страны, укрепление культуры и традиционных ценностей. Он подчеркнул важность задействования в этой масштабной работе потенциала научных, общественных и религиозных организаций.
Ранее Владимир Путин создал Национальный центр исторической памяти при президенте России.