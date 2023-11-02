Вопросы истории Путин создал Национальный центр исторической памяти при президенте РФ Андрей Аркадьев Проект создания такого центра обсуждался на заседании оргкомитета «Победа» в начале сентября. © Фото: Gavriil Grigorov, Kremlin Pool, Global Look Press Читайте нас на: Президент РФ Владимир Путин подписал указ о создании Национального центра исторической памяти. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации. В тексте указа говорится, что учредителем некоммерческой организации является Управление делами Президента РФ. О необходимости создания такого центра заявил Путин в ходе заседания Российского организационного комитета «Победа» в сентябре. Глава государства по итогам заседания поручил оперативно решать все вопросы. Президент тогда заявил, что документы о преступлениях нацистов в годы Великой Отечественной должны быть доступны для граждан - тем более что гриф секретности был снят со многих дел. Экспертное мнение и аналитика