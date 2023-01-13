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Республиканцы начали расследование по выводу войск США из Афганистана

Анна Назайкина
12:22 13.01.2023
Утверждается, что конгрессмен Майкл Маккол запросил у Госдепа список всех межведомственных встреч при администрации Джо Байдена, которые связаны с выходом из Афганистана.
Республиканцы начали расследование по выводу войск США из Афганистана
© Фото: 1st Lt. Verniccia Ford, defense.gov
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Конгрессмен-республиканец Майкл Маккол потребовал от Государственного департамента Соединенных Штатов предоставить данные, связанные с выводом американских войск из Афганистана, передает CNN. Таким образом, можно сделать вывод об официальном начале расследования по данной теме.

Утверждается, что Маккол обратился в Госдеп в четверг, крайним сроком для ответа было назначено 26 января. Департамент был предупрежден, что в случае отсутствия ответа может начаться судебное разбирательство.

«Необходимо, чтобы Госдеп США предоставил полные ответы на эти давние запросы, и комитет не потерпит длительных задержек. В случае несоблюдения комитет воспользуется имеющимися у него полномочиями для обеспечения соблюдения этих требований, в том числе посредством принудительного процесса», - говорится в письме Маккола.

Письмо оказалось в распоряжении телеканала, который утверждает, что письмо адресовано государственному секретарю Соединенных Штатов Энтони Блинкену.

Уточняется, что республиканец запросил список всех межведомственных встреч при администрации американского лидера Джо Байдена, которые связаны с выходом из Афганистана, а также данные обо всех контактах с талибами* с января позапрошлого года.

В минувший вторник, 10 января, секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев объяснил, как связан вывод американских войск из Афганистана с украинским конфликтом.

* «Талибан» - организация, которая находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.

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