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Умер первый президент Башкирии Муртаза Рахимов

Ян Брацкий
22:40 11.01.2023
Муртаза Губайдуллович был избран президентом Республики Башкортостан в 1993 году, после чего переизбирался еще дважды.
Умер первый президент Башкирии Муртаза Рахимов
© Фото: Алексей Никольский, РИА Новости
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Умер первый президент Башкирии Муртаза Рахимов. Об этом сообщил действующий глава Республики Башкортостан Радий Хабиров.

«Муртазы Губайдулловича не стало. Мы склоняем головы перед великим сыном башкирского народа, который посвятил всего себя служению республике и России», - написал Хабиров у себя в Telegram-канале.

Политику было 88 лет. О причинах смерти Рахимова не сообщается.

Первый президент Башкирии родился в 1934 году в селе Таваканово. После окончания Уфимского нефтяного техникума работал на НПЗ. Прошел профессиональный путь до директора предприятия, пишет РБК. Политическую карьеру Муртаза Рахимов начал в 1989 году, когда избрался народным депутатом СССР. Президентом Республики Башкортостан Рахимов стал в 1993 году. За его кандидатуру отдали голоса 63% пришедших на участки избирателей. Рахимов переизбирался еще дважды, в 1998 и 2003 годах.

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