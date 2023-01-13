Клишас назвал возможным лишение имущества оскорбляющих Россию

Однако для этого нужно внести поправки в Уголовный кодекс.

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Глава Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас назвал возможным конфискацию имущества за оскорбление Вооруженных сил России. Однако для этого нужно внести поправки в Уголовный кодекс.

«Такой подход возможен, но необходимы формулировки состава уголовного преступления, нужно внести соответствующие поправки в Уголовный кодекс», - передает ТАСС слова сенатора.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил конфисковывать имущество у россиян, которые покинули страну и занимаются дискредитацией Вооруженных сил РФ, призывами к экстремизму и реабилитации нацизма.

Политик отметил, что такие люди чувствуют безнаказанность. Они, по его словам, полагают, что правосудие не дотянется до них.